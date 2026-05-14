Panamá se acerca al millón de visitantes en el primer trimestre de 2026

La funcionaria detalló que el impacto económico del turismo durante los primeros meses del año alcanzó los 2 mil millones de dólares en gasto turístico.

Panamá/Panamá continúa registrando cifras positivas en el sector turístico. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, anunció que el país cerró el 2025 con tres millones de visitantes y que durante el primer trimestre de 2026 ya contabiliza 999 mil 934 turistas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El turismo siempre son buenas noticias. Hemos subido la cantidad, cerramos el 2025 con tres millones de visitantes y en lo que va del primer trimestre del año ya tenemos casi un millón de visitantes”, expresó.

De León atribuyó este crecimiento a las estrategias de promoción internacional, alianzas con aerolíneas y el fortalecimiento de la conectividad aérea.

Nuestras estrategias están funcionando, el Panama Stopover de Copa está funcionando, alianzas estratégicas con aerolíneas mayoristas, posicionamiento digital, que nos ayudan a atraer más turistas”, indicó.

La funcionaria detalló que el impacto económico del turismo durante los primeros meses del año alcanzó los 2 mil millones de dólares en gasto turístico.

Además, destacó el impulso del país como sede de congresos y convenciones. Según explicó, durante el primer trimestre se incentivaron más de 38 eventos que generaron más de 20 millones de dólares en impacto económico.

“Eso es entre estadías en hoteles, transporte, restaurantes y actividades que hacen cuando se quedan”, señaló.

Moreno adelantó que de aquí a finales de año esperan incentivar más de 82 eventos, los cuales representarían más de 125 millones de dólares para la economía nacional.

En cuanto a los visitantes internacionales, indicó que Estados Unidos encabeza la lista de mercados emisores, seguido de Canadá, México, Argentina, Colombia y Ecuador. También mencionó un incremento de turistas provenientes de Europa, especialmente de España, Alemania, Francia e Italia.

“Está incrementando la cantidad de italianos que están llegando”, comentó. Entre los destinos más visitados por los extranjeros mencionó a Boquete, Bocas del Toro, Santa Catalina, Playa Venao y la Riviera Pacífica. También adelantó conversaciones para establecer vuelos directos hacia Río Hato.

“Boquete sigue siendo uno de los principales por su conectividad aérea internacional”, dijo. La administradora de Turismo también se refirió al lanzamiento de la nueva marca país, previsto para septiembre. “Es marca país, es de todos los panameños”, manifestó.

Sobre las estrategias vinculadas al Mundial de Fútbol, explicó que buscan aprovechar el programa Panama Stopover para incentivar que pasajeros en tránsito permanezcan algunos días en el país.

Estamos poniendo muchos esfuerzos ahí en ese tema para poder convertir a esas personas que vienen en tránsito a ver el mundial, para que se queden en Panamá un tiempo”, sostuvo.

De León anunció además la apertura de la Sala Panamá, un espacio inmersivo desarrollado junto a Tocumen y Copa Airlines para promocionar los atractivos turísticos del país a viajeros en tránsito.

Durante la entrevista, la funcionaria también lamentó el accidente de tránsito ocurrido recientemente, en el que estuvieron involucrados turistas extranjeros.

“Lamentable, hubo una fallecida de 22 años”, expresó. Agregó que las autoridades mantienen acompañamiento a los afectados y a sus familiares. “No paro de pensar en los familiares, en los papás, pero ahí estamos como gobierno dando ese acompañamiento”, indicó.