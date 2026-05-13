Precio del tanque de gas se mantendrá, confirma ministro Chapman

Chapman manifestó que, a pesar de que el subsidio representa una cifra millonaria para el presupuesto del Estado cada año, Panamá lo mantendrá para que el precio del tanque de gas se conserve tal como está en todo el país

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, declaró durante su participación en el Congreso Internacional de Zonas Francas en Amador que Panamá no prevé un incremento en el precio del tanque de gas de 25 libras, el cual es ampliamente utilizado por las familias panameñas para cocinar.

Chapman manifestó que, a pesar de que el subsidio representa una cifra millonaria para el presupuesto del Estado cada año, Panamá lo mantendrá para que el precio del tanque de gas se conserve tal como está en todo el país. Se estima que el precio del gas licuado podría aumentar aproximadamente un 10% en los próximos meses, pero Panamá no eliminará el subsidio.

En sus declaraciones, el ministro Chapman explicó que "el aumento del subsidio continúa, entonces que viene catalizado o provocado por el aumento del precio de los combustibles y entonces eso nos provoca que tengamos que tomar ahorros en otras partes del Estado para poder apoyar a esos grupos que de otra forma se verían afectados".

También detalló el costo del subsidio: "Antes del incremento del precio del gas licuado de petróleo, costaba al contribuyente o al país que nos costaba como unos 100 millones de balboas al año, un monto importantísimo. Ahora obviamente va a aumentar, está aumentando, por lo menos entre el rango que estamos estimando 5 o 7, y cuidado que puede llegar como hasta 10% o más si se agrava la crisis que estamos viviendo en estos momentos".

El titular de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el precio del tanque de gas debe mantenerse sin cambios porque el país no tiene la intención de retirar el subsidio que otorga a este producto esencial para las familias panameñas.