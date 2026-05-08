Subsidio al combustible: Gobierno abierto al diálogo ante amenaza de paro de transportistas por alza de la gasolina

El funcionario recordó que el costo total del subsidio depende tanto del precio del combustible como del volumen de consumo de los transportistas, un factor que varía constantemente y dificulta proyectar con exactitud el gasto total.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró este viernes que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los transportistas de Panamá Oeste, luego de que el sector advirtiera con irse a paro por considerar insuficiente el subsidio de combustible que reciben actualmente.

El titular del MEF explicó que el subsidio se revisa cada 15 días y que su monto depende del comportamiento de los precios internacionales de los combustibles, los cuales cambian constantemente.

“El subsidio es dinámico y los escuchamos; tenemos muy buena comunicación con los transportistas”, señaló Chapman, al tiempo que destacó que el apoyo estatal ha permitido mantener congeladas las tarifas durante las últimas semanas.

Según el ministro, el subsidio cubre “una parte muy importante” del incremento en los costos del combustible. Sin embargo, reconoció que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar si la ayuda económica resulta insuficiente para el sector transporte.

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“Estamos dispuestos a analizarlos y a escucharlos para determinar si realmente es insuficiente”, manifestó.

Chapman también indicó que, en caso de que continúe aumentando el precio de la gasolina, el Gobierno tendría que incrementar el subsidio, aunque advirtió sobre el impacto que esto tendría en las finanzas públicas.

Si el incremento del combustible aumenta, lamentablemente para las finanzas públicas habría que aumentar el subsidio. El objetivo es que no aumente el pasaje para los usuarios”, afirmó.

El funcionario recordó que el costo total del subsidio depende tanto del precio del combustible como del volumen de consumo de los transportistas, un factor que varía constantemente y dificulta proyectar con exactitud el gasto total.

Actualmente, el Gobierno mantiene un presupuesto de 10 millones de dólares destinado a este subsidio.

Las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento de los combustibles para determinar si será necesario realizar ajustes en beneficio de los transportistas y evitar un incremento en el costo del pasaje para los usuarios.

Información de Yessica Román