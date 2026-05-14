Colón/El potencial turístico de la provincia de Colón volvió a ponerse sobre la mesa durante el Foro Internacional de Turismo 2026, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El encuentro reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector turístico con un objetivo claro: mostrar al país y al mundo las riquezas naturales y culturales que existen en la costa caribeña, especialmente en Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.