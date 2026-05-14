Adolescente de 15 años es asesinado mientras se cortaba el cabello en Colón

Este caso se suma a otros hechos registrados en los últimos días en la provincia, donde también han sido asesinados jóvenes menores de 17 años, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Colón, Colón/Un adolescente de 15 años fue asesinado la tarde de este jueves 14 de mayo, cuando se encontraba en el portal de una residencia cortándose el cabello, en un hecho violento registrado en el sector de Cristo Rey, comunidad de Santa Rita Arriba, corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos llegaron al lugar y le dispararon al menor, quien no residía en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes, con el objetivo de dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia.

Al sitio también se presentaron familiares del adolescente, quienes quedaron consternados por lo ocurrido.

Este caso se suma a otros hechos registrados en los últimos días en la provincia, donde también han sido asesinados jóvenes menores de 17 años, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Ante esta situación, residentes han hecho un llamado a los estamentos de seguridad para reforzar la presencia policial en las áreas afectadas y así evitar que se repitan este tipo de hechos violentos que siguen impactando a la población joven.

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Con información de Néstor Delgado