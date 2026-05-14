Operación Mármol deja siete aprehendidos en Colón, entre ellos un presunto homicida

Durante el operativo también fueron decomisadas sustancias ilícitas, aunque no se detalló la cantidad ni el tipo de droga incautada.

Colón/Un operativo desarrollado en la provincia de Colón por unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público permitió la captura de siete personas requeridas por distintos delitos, entre ellos un hombre presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido en Altos de Los Lagos.

La acción, denominada Operación Mármol, estuvo enfocada en la búsqueda de personas señaladas por delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente bajo la modalidad de homicidio. Durante las diligencias, las autoridades ubicaron a un sospechoso relacionado con un crimen registrado el 4 de noviembre de 2025 en ese sector de la provincia colonense.

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Además del presunto homicida, las autoridades informaron sobre la aprehensión de otras seis personas requeridas por delitos como violación, agresiones contra servidores públicos, violencia doméstica y hechos relacionados con alteración de la convivencia pacífica.

Durante el operativo también fueron decomisadas sustancias ilícitas, aunque no se detalló la cantidad ni el tipo de droga incautada.

Los aprehendidos, junto con los indicios recolectados durante las diligencias, quedaron a disposición de las autoridades judiciales para el desarrollo de las investigaciones y audiencias correspondientes.