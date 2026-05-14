Biblioteca Nacional celebra mayo con cine documental, conversatorios y exposición literaria

Como parte complementaria de la programación, la biblioteca mantiene abierta la exposición Semillas de Papel: La infancia en la literatura panameña, curada por Mario García Hudson. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de la institución, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con acceso gratuito para todo público.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. anunció una agenda cultural gratuita para el mes de mayo, con actividades enfocadas en la formación de lectores, la literatura infantil y el cine documental. La programación incluye cine foros, conversatorios y una exposición dedicada a la infancia en la literatura panameña.

Las actividades iniciarán con el tradicional Cine Foro, que este año celebra dos décadas de gestión cultural. El jueves 14 de mayo, a las 5:00 p.m., se proyectará el documental Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigido por Fabien Pisani. Posteriormente, el sábado 16 de mayo a las 2:00 p.m., se presentará la obra Azuquita, una coproducción entre Panamá y México dirigida por A. Fernández, en la Sala de Uso Múltiple de la institución.

En el ámbito literario, la Sala Panameña albergará varios encuentros dedicados a las lenguas maternas, las culturas locales y la literatura infantil. El martes 19 de mayo, a las 11:00 a.m., participarán Gloria Carrión, Leadimiro González y Eyra Harbar en un diálogo sobre identidad cultural y lenguas originarias.

La agenda continuará el miércoles 20 de mayo a las 10:30 a.m. con una conversación entre los escritores Ela Urriola y Jonathan Álvarez, quienes analizarán el impacto de la tecnología en la literatura infantil contemporánea.

El ciclo de encuentros culminará el sábado 23 de mayo a las 11:30 a.m. con una mesa de reflexión sobre la formación de lectores en contextos vulnerables, encabezada por Abril Changmarín y Carlos Fong.

Como parte complementaria de la programación, la biblioteca mantiene abierta la exposición Semillas de Papel: La infancia en la literatura panameña, curada por Mario García Hudson. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de la institución, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con acceso gratuito para todo público.

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