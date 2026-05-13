La Villa de Los Santos afina los últimos detalles para el Corpus Christi 2026

Más allá del colorido de las máscaras y los desfiles, el corpus Christy sigue siendo para muchas familias una tradición transmitida de generación en generación.

Los Santos/En la plaza del parque Simón Bolívar, ubicado en el corazón de La Villa de Los Santos, ya se siente el movimiento previo a una de las celebraciones culturales y religiosas más importantes del país. Danzantes, artesanos y organizadores trabajan desde hace meses en los preparativos del ciclo de 2026, un evento que cada año reúne tradición, fe y expresiones populares que han sobrevivido al paso del tiempo.

Entre quienes mantienen viva esta herencia está el artista y promotor cultural Miguel Cigarruista, quien asegura que detrás de cada desfile y cada danza existe un trabajo silencioso que comienza mucho antes de junio.

“El corpus para nosotros empezó hace muchos meses, con la preparación de las danzas y de todo lo que se verá este año”, comentó Cigarruista, destacando además la participación de niños y jóvenes dentro de las agrupaciones tradicionales.

El calendario oficial arrancará el próximo 30 de mayo con la víspera de la Santísima Trinidad. Luego continuarán actividades como el “Cuarteo del Sol” el 3 de junio, el día central de Corpus Christi, y el 4 de junio y la octava el 11. El ciclo cerrará con actividades religiosas, culturales y turísticas hasta el 14 de junio.

De acuerdo con el asesor del Corpus Christi, Arístides Burgos Villarreal, esta edición contará nuevamente con la presencia de delegaciones internacionales de alfombristas. Este año llegarán equipos provenientes de México, Guatemala y, por primera vez, de Ecuador.

Los artistas invitados elaborarán alfombras inspiradas en figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe y se contará con alfombras de la Santísima Trinidad y San Juan de Dios, como parte de una tradición que poco a poco también se ha convertido en un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

En cuanto a las danzas, las estructuras tradicionales se mantendrán, aunque este año habrá un fuerte énfasis en la participación infantil y juvenil. Entre las novedades destacan la danza de Montezuma Española Infantil y la incorporación de una versión infantil de los diabólicos.

“Nosotros nos encargamos de que los niños reciban esa transmisión que heredamos de nuestros ancestros”, expresó Cigarruista, quien recordó que inició en el mundo del Corpus Christi cuando apenas tenía 12 años, participando en el “Torito Chiquito”.

Además de los grupos de La Villa, también participarán diabólicos provenientes de Santiago, Aguadulce y otras regiones del país, reforzando el carácter nacional que ha tomado esta celebración.

Más allá del colorido de las máscaras y los desfiles, el Corpus Christi sigue siendo para muchas familias una tradición transmitida de generación en generación. Una costumbre que mezcla religiosidad popular, memoria colectiva y el esfuerzo de comunidades que se resisten a dejar desaparecer una de las expresiones culturales más representativas de Panamá.