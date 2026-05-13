Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes en Darién y Panamá

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

DARIÉN

• CAPATAZ DE PLOMERÍA: Supervisar y dar seguimiento a las instalaciones de tuberías sanitarias y pluviales, sistema contra incendio, sistema de gases médicos, sistema de bombeo de agua potable y tanque de reserva, verificación de pruebas de los diferentes sistemas. Técnico o licenciatura en edificaciones, plomería con idoneidad vigente, Experiencia en cargos similares.

PANAMÁ

• OFICIAL DE COMPRAS: Coordinar, planificar y ejecutar procesos de adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas conforme a la Ley 22 y su reglamentación, Realizar las consultas previas y estudios de mercado.

• COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO: Promover la comercialización y el mercadeo de las diversas carreras que ofrece la universidad de acuerdo con las políticas para la captación de nuevos estudiantes.

• ASISTENTE CONTABLE: Gestionar facturas, realizar conciliaciones bancarias y apoyar en el cierre de estados financieros. Realizar registros contables, ITBM, trámites en la C.S.S., DGI, municipio, etc.

• RECEPCIONISTA: Atender y orientar a estudiantes, profesores, visitantes y público en general que interactúa con la universidad. Experiencia en el área de recepción o atención al público, conocimientos en procedimientos generales de oficina y programas informáticos.

• COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: Supervisar y controlar la reparación mecánica, hidráulica y eléctrica de la maquinaria y/o equipos de cimentación. Título universitario en Ingeniería Industrial o carreras afines (se priorizará Ingeniería Industrial), conocimientos en mantenimiento mecánico, hidráulico y eléctrico, experiencia en supervisión de personal técnico de taller.

• CREADOR DE CONTENIDO: Atraer y conectar con una audiencia específica, generando valor y, a menudo, construyendo la presencia en línea de una marca personal o empresarial. Marketing, Publicidad, Comunicación o carreras afines, Experiencia manejando redes sociales, tendencias y contenido digital, Conocimiento básico de herramientas de edición (Canva, CapCut).

• ESPECIALISTA EN AGENCIAS DE VIAJES ONLINE (OTAS): Gestionar, optimizar y potenciar la presencia de la empresa en plataformas digitales.

• VENDEDOR TÉCNICO: Identificar activamente clientes potenciales en sectores clave: hospitales, bancos, industrias, retail, hoteles, data centers, constructoras, Mantener relación continua con clientes actuales.

• SUPERVISOR DE COBROS: Supervisar, acompañar y motivar al equipo de gestores, asegurando el cumplimiento de metas de recuperación, diseñar e implementar estrategias de cobro, proponiendo mejoras y campañas que optimicen los resultados.

• ASISTENTE DE VENTAS Y MANEJO DE REDES: Coordinar alquileres, cobros, facturaciones, inventario y uso del sistema Booqable y operaciones diarias de la tienda, dar seguimiento a vestidos enviados a modistas y lavandería.

• ASISTENTE DE CONTABILIDAD: Apoyar en el registro, organización y control de información contable de clientes empresariales. Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.

• ASESOR DE VENTAS: Realizar seguimiento a los leads asignados, realizar visitas, elaborar cotizaciones y cerrar negocios. Estudios en Ingenierías, Administración de empresas, Marketing o carreras afines, experiencia previa.

• ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: Asistir a la Gerencia de Recursos Humanos en el proceso de reclutamiento, selección, contratación y cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Recursos Humanos. Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas, Contabilidad o cursando carreras afines.

• INGENIERO TRAINEE – DISEÑO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS: Participar activamente en el programa de formación técnica, apoyar en el diseño y modelado de líneas eléctricas, realizar cálculos básicos (cargas, tensiones y análisis estructural). Graduado en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica o Civil, conocimientos básicos de Excel y AutoCad e inglés funcional para lectura técnica.

• SUPERVISOR DE RESTAURANTE: Gestionar las compras, manejo de los insumos y materiales de su bodega, determinar la organización y el funcionamiento del área de cocina, supervisar los procesos de preparación, conservación y envasado de alimentos. Implementar estándares del servicio.

• AUXILIAR DE BODEGA – SECTOR AUTOMOTRIZ: Apoyar en las operaciones logísticas, asegurando el correcto manejo, almacenamiento y despacho de repuestos automotrices. Bachiller completo, experiencia en bodega o almacén, conocimiento básico de inventarios.

• CONTADOR: Analizar y registrar operaciones contables de la empresa (Sistema SAP), elaborar informes contables, clasificar costos agrícolas y operativos.

• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA: Elaborar y procesar la planilla del personal, mantener actualizados los expedientes de colaboradores, gestionar vacaciones, incapacidades, permisos y liquidaciones, Apoyar en procesos de reclutamiento y selección de personal.

• ASISTENTE CONTABLE: Registrar las transacciones contables, conciliaciones bancarias, controlar las cuentas por pagar y por cobrar, Archivar y organizar documentos contables. Estudios técnicos o universitarios en contabilidad o carreras afines. Experiencia en funciones contables, manejo de registros contables (diario, mayor, auxiliares), conocimiento básico de impuestos (ITBMS) y manejo de Excel (nivel intermedio).