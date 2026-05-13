Cancillería abre convocatoria para ingresar a la Carrera Diplomática y Consular 2026

La convocatoria busca identificar a profesionales con la formación académica, competencias y capacidades necesarias para representar al país en el ámbito internacional y fortalecer la política exterior panameña.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de la convocatoria al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, proceso mediante el cual serán seleccionados los profesionales que aspiren a formar parte del servicio diplomático de la República de Panamá.

De acuerdo con la entidad, la convocatoria busca identificar a profesionales con la formación académica, competencias y capacidades necesarias para representar al país en el ámbito internacional y fortalecer la política exterior panameña.

La Cancillería explicó que el Concurso Público de Ingreso constituye un proceso técnico y objetivo orientado a evaluar los conocimientos, aptitudes y competencias de los aspirantes, con el fin de seleccionar a quienes cuenten con los méritos académicos y profesionales requeridos para ingresar al Programa de Formación Diplomática y Consular.

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Los aspirantes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la convocatoria y en el Reglamento del Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular, documentos que detallan las etapas del proceso, requisitos de admisión, criterios de evaluación y demás disposiciones aplicables.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrán participar ciudadanos panameños por nacimiento o por naturalización con más de 15 años de residencia en el país posteriores a la obtención de la nacionalidad panameña, siempre que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y cumplan con los requisitos académicos establecidos.

El concurso contempla distintas fases, entre ellas el proceso de postulación, las evaluaciones correspondientes y el Programa de Formación Diplomática y Consular, etapa previa al ingreso formal a la carrera diplomática.

Entre los principales requisitos para participar destacan:

Ser ciudadano panameño por nacimiento o por naturalización, con al menos 15 años de residencia en el país tras obtener la nacionalidad panameña.

Encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

No haber sido condenado por delito doloso ni por delitos contra la administración pública.

Poseer título universitario de Licenciatura, Postgrado, Maestría o Doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional.

La entidad indicó además que, atendiendo a las necesidades de la política exterior panameña y con el aval de la Comisión Calificadora, también podrán ser admitidos profesionales de otras disciplinas que cuenten con estudios especializados vinculados a temas estratégicos para el país.

Las fechas establecidas para el proceso son:

Convocatoria: 12, 13 y 14 de mayo de 2026.

Inscripción en línea: del 15 al 28 de mayo de 2026.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial de la Cancillería.

Para consultas adicionales, los aspirantes podrán comunicarse a través del correo electrónico academiadiplomatica@mire.gob.pa.