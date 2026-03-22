¿Quieres estudiar en India? Panamá abre una beca para formar talento en cine y televisión

La beca está dirigida a personas con experiencia en cine, televisión o medios audiovisuales, y cubre la matrícula del programa, el alojamiento en residencia estudiantil y la alimentación durante toda la estancia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un talento panameño tendrá la oportunidad de fortalecer su formación profesional en el extranjero mediante una beca de tres meses en la Asian Academy of Film & Television (AAFT), en India.

La beca está dirigida a personas con experiencia en cine, televisión o medios audiovisuales, y cubre la matrícula del programa, el alojamiento en residencia estudiantil y la alimentación durante toda la estancia. Además, la Dirección de Cine asumirá los costos del traslado aéreo del participante seleccionado.

Entre los requisitos establecidos se encuentran ser ciudadano panameño, tener más de 20 años de edad y contar con dominio del idioma inglés. Asimismo, los aspirantes deberán presentar una carta de motivación —de máximo una página— en la que expliquen su interés en el programa y cómo esta formación contribuirá a su desarrollo profesional.

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La convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de marzo, fecha límite para enviar la documentación requerida al correo electrónico oficial habilitado por las autoridades culturales.

Los postulantes también deberán adjuntar su hoja de vida o perfil profesional, un portafolio que evidencie su experiencia en el ámbito audiovisual y una carta compromiso que garantice su participación durante los tres meses de duración del programa. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades del talento local y fomentar el intercambio académico y cultural en el ámbito de la industria audiovisual.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Cine, en conjunto con la Embajada de Panamá en India y la Cámara Internacional de Medios e Industria de Entretenimiento de ese país, como parte de los esfuerzos por promover el desarrollo del sector audiovisual panameño.