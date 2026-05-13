Panamá Oeste registra la tasa más alta de desempleo juvenil en el país

Aunque el mercado laboral panameño muestra señales de recuperación impulsadas por el sector privado, con aumento en el consumo, las inversiones y las contrataciones, los jóvenes siguen siendo los más afectados.

Panamá/El desempleo juvenil en Panamá continúa siendo una de las principales preocupaciones del mercado laboral. Así lo advirtió el consultor laboral René Quevedo, quien confirmó que la tasa de desempleo entre jóvenes alcanza actualmente el 19.9%, aunque en provincias como Panamá Oeste la situación es aún más crítica.

Quevedo explicó que en Panamá Oeste el desempleo juvenil pasó de 20% en octubre de 2024 a 27% en 2025 y ahora está en un 26.7%.

No obstante, señaló que, pese a las dificultades actuales, el mercado laboral comenzó a mostrar señales de recuperación durante el último año, impulsado principalmente por el sector privado, saliendo así del "coma" en el que se mantenía el mercado laboral.

Por primera vez, el Estado no fue quien generó los empleos. El 86% de los empleos que se generaron fueron del sector privado”, destacó.

Según indicó, durante el año pasado se generaron alrededor de 73 mil empleos formales. El consultor sostuvo que varios indicadores económicos comenzaron a mejorar desde el segundo semestre del año pasado.

El consumo mensual promedio durante el segundo semestre del año pasado fue 100 millones de dólares superior al registrado en el primero. Además, las recaudaciones aumentaron 13.4%, la venta de vehículos creció 10.8% y las contrataciones laborales subieron 11%. Estas tendencias se han acentuado durante el primer trimestre de este año. Los financiamientos bancarios al sector productivo, es decir, aquellos dirigidos a la actividad del sector interno de la economía, se encuentran 11% por encima del año pasado. El consumo también registra un incremento de 7% en comparación con los dos primeros meses del año anterior. Asimismo, el Mitradel tramitó 25% más contratos laborales durante el primer trimestre que en el mismo periodo del año pasado".

Pero, advirtió que los jóvenes continúan quedando fuera de esa recuperación económica. “El problema es que los jóvenes no son parte de esto”, expresó.

Quevedo explicó que hace más de una década los jóvenes ocupaban uno de cada cuatro nuevos empleos generados por la economía, pero desde 2019 la situación cambió drásticamente.

“Por cada 10 empleos que genera la economía, tres jóvenes pierden sus trabajos”, aseguró. Incluso indicó que el año pasado, pese a registrarse una generación récord de empleo formal privado, alrededor de 5 mil jóvenes perdieron sus empleos y otros 8 mil comenzaron a buscar trabajo sin encontrar oportunidades.

El especialista atribuyó parte de esta situación a los problemas de liquidez que enfrenta la economía y a las dificultades en sectores que tradicionalmente emplean a jóvenes, como comercio, hoteles, restaurantes y agricultura.

Asimismo, señaló que la mayor parte de los nuevos empleos se concentró en el eje canalero, integrado por Panamá, Panamá Oeste, Colón y parte de Darién, mientras que el interior del país perdió más de 105 mil empleos.

En el caso de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, indicó que la pérdida de empleos agrícolas estuvo relacionada con el impacto económico derivado de la situación de la empresa bananera Chiquita Brands. “El efecto Chiquita ocasionó la pérdida de 11 mil 143 empleos formales agrícolas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé”, detalló.

Quevedo insistió en que la generación de empleo juvenil debe ser tratada como una prioridad nacional.

La generación de empleo juvenil tiene que ser una emergencia nacional. Hemos expulsado a los jóvenes del mercado laboral”, manifestó.

También pidió fortalecer iniciativas como programas de pasantías, primer empleo y contrataciones focalizadas, además de evitar mayores regulaciones a sectores económicos que concentran gran parte de las oportunidades laborales para la población joven.