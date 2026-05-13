¡Sí hay agua! Ministro Orillac asegura que trabajan en la reparación de tuberías y pide 'paciencia' a Azuero

El ministro Juan Carlos Orillac pidió 'un poquito de paciencia' a la población de Herrera y Los Santos, que tiene más de un año sin acceso a agua apta para el consumo humano en sus grifos, mientras se hacen los trabajos que están realizando para recuperar la calidad del agua de los ríos.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que en Panamá “sí hay agua”, aunque reconoció que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) enfrenta problemas acumulados durante décadas debido al abandono, la falta de planificación y deficiencias en la gobernanza.

“Hemos venido trabajando. Lo que pasa es que quizás es un problema tan crítico que, cuando una barriada se queda sin agua, inmediatamente alza la voz, porque la noticia negativa siempre sale primero”, manifestó Orillac.

El funcionario indicó que, en 22 meses, se han realizado más de 600 reparaciones de roturas importantes a nivel nacional, además de la rehabilitación y perforación de 134 pozos en distintas comunidades del país.

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En ese contexto, adelantó que este jueves será inaugurada la segunda fase del anillo hidráulico del Norte, proyecto que beneficiará a cerca de 200 mil personas. Posteriormente, se ejecutará una obra similar en el sector Este de la ciudad capital. Asimismo, destacó que actualmente se realizan intervenciones en las tomas de agua de las plantas potabilizadoras del país.

Tenemos una situación de una cantidad de agua que se pierde por roturas importantes. Eso lo estamos atendiendo para poder llevar el agua desde la planta de Chilibre a estos dos sistemas, porque sí hay agua; lo que pasa es que tenemos un problema de falta de reparaciones”, expresó.

Según Orillac, el objetivo inmediato es recuperar al menos el 20% del agua que se pierde por las roturas en las tuberías. Agregó que, en muchas ocasiones, se ha tenido que sectorizar la distribución para garantizar que el suministro llegue a más comunidades.

El ministro también adelantó que la nueva planta potabilizadora de Howard podría entrar en funcionamiento el próximo año, lo que permitiría mejorar el abastecimiento de agua potable para residentes de Panamá Oeste.

Roturas de tuberías y crisis en Azuero

Orillac señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema son las constantes roturas de tuberías, las cuales disminuyen la presión en la red de distribución. No obstante, aseguró que las autoridades trabajan para atender estas fallas.

Sobre la crisis que mantiene a comunidades de Azuero sin acceso a agua potable debido a la contaminación de las fuentes hídricas, el ministro pidió paciencia a la población mientras avanzan las acciones de recuperación ambiental.

Explicó que se trabaja en mejorar la calidad de los ríos contaminados y en ordenar las actividades de porquerizas y barriadas que vertían aguas servidas.

“Le pido a la población de Herrera y Los Santos que tengan un poquito de paciencia. Lo primero que hicimos fue darle agua a toda la población. El agua, si bien es cierto, se podría tratar calentándola, pero esa no es la solución. Lo que queremos es dar una solución permanente a esas plantas”, afirmó.