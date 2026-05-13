Ministerio Público reporta 214 víctimas de homicidio a nivel nacional en lo que va del año

Aseguran que muchos de los casos están ligados a pandillas y narcotráfico.

Panamá/El aumento de los homicidios en el país mantiene en alerta a las autoridades judiciales. El fiscal de homicidios del área metropolitana, Jorge Ferguson, confirmó que hasta la fecha se contabilizan 214 víctimas por delitos contra la vida e integridad personal a nivel nacional, de las cuales 97 casos corresponden al área metropolitana.

Ferguson señaló que la situación refleja un deterioro en la convivencia social y reconoció la preocupación por la alta incidencia de hechos violentos registrados en las últimas semanas.

Definitivamente, nos llama la atención la alta incidencia que se ha estado ocurriendo en nuestro país estas últimas fechas, entendiendo con ello que manda un mensaje claro a la sociedad en cuanto a cómo nos estamos desarrollando en la convivencia que debería ser pacífica entre todos”, expresó.

Áreas de mayor incidencia en la capital

Según explicó, las zonas con mayor cantidad de homicidios en la provincia de Panamá:

Chilibre, con 14 casos registrados;

Pedregal, con 9 víctimas;

Ernesto Córdoba Campos, en 24 de Diciembre con 8 casos.

El fiscal indicó que una parte importante de las investigaciones mantiene relación con actividades vinculadas a pandillas y narcotráfico.

Un número importante de las investigaciones se mantiene relacionado con este tipo de actividades conexas a algunos grupos pandilleriles y a estos delitos conexos, entendiendo el manejo de la droga o sustancia ilícita”, manifestó.

Sobre los recientes hechos violentos ocurridos en la vía Tocumen, Ferguson explicó que las investigaciones apuntan a posibles vínculos con grupos delictivos y conflictos entre bandas rivales.

“La figura del sicariato ha tomado un impulso importante aquí en Panamá”, afirmó, aunque aclaró que en ese caso específico aún no se ha establecido formalmente esa modalidad criminal.

También advirtió sobre el uso creciente de armas ilegales y modificadas para aumentar su capacidad letal. “Se están utilizando armas de fuego ya modificadas precisamente para que esa capacidad letal que tienen sea de mayor impacto”, detalló.

El funcionario explicó que entre las armas recuperadas figuran pistolas, revólveres y armas de grueso calibre utilizadas en diversos hechos criminales.

Participación de menores

Otro aspecto que preocupa a las autoridades es la participación de adolescentes en investigaciones relacionadas con homicidios. Ferguson confirmó que en varios casos se ha detectado la intervención de menores de edad, por lo que las investigaciones deben ser remitidas a la jurisdicción especializada de adolescentes.

“Hay un número importante de utilización, entendiendo que estos grupos o estas personas, a fin de evadir su responsabilidad y aprovechando el tratamiento especial por la condición de adolescente, son utilizados para participar activamente en estos eventos delictivos”, indicó.

El fiscal reiteró que, en gran medida, los conflictos entre bandas criminales y el narcotráfico continúan siendo uno de los principales detonantes de la violencia homicida que investigan las autoridades.