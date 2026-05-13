Clima en Panamá: Caribe seguirá bajo lluvias mientras el Pacífico tendrá aguaceros aislados

En el Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la región. Sin embargo, se esperan lluvias en zonas marítimas como el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, incluyendo Isla Coiba.

Panamá/La vertiente del Caribe continuará este miércoles bajo condiciones lluviosas, con cielos mayormente nublados y precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica ocasional, especialmente en las áreas marítimas desde Bocas del Toro hasta la comarca Ngäbe-Buglé, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, durante la mañana el resto de la región Caribe registrará condiciones parcialmente nubladas a nubladas con lluvias esporádicas. Para la tarde y la noche, las lluvias intermitentes se mantendrán a lo largo de toda la vertiente.

En el Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte de la región. Sin embargo, se esperan lluvias en zonas marítimas como el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, incluyendo Isla Coiba.

Para horas de la tarde se prevén aguaceros aislados de variada intensidad acompañados de descargas eléctricas en sectores de Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. Mientras tanto, en otras áreas del Pacífico podrían registrarse chubascos aislados.

Durante la noche persistirán algunas lluvias en sectores del Golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, el Golfo de Panamá, costas de Panamá Este, Darién oriental y la comarca Emberá-Wounaan, aunque en gran parte de la vertiente predominará la escasa nubosidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y 31°C en la región Caribe y entre 29°C y 34°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central, las temperaturas estarán entre 12°C y 23°C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe se esperan corrientes del noroeste y nor-noreste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Para el Pacífico Central y Oriental, los vientos serán variables entre oeste, norte y noreste, con velocidades similares, mientras que en el occidente del país se prevé ingreso de viento del oeste y sur durante la tarde.

Las condiciones marítimas en el Caribe presentarán olas entre 0.8 y 1.5 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 14 a 16 segundos.

Además, se mantiene un índice de radiación UV-B entre moderado y muy alto, con niveles de riesgo de 5 a 10 en distintos puntos del país, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.