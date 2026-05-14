Se registró un incendio en locales comerciales en Ciudad de Bolívar, bomberos controlan el siniestro

Se han contabilizado al menos tres carros cisterna del cuerpo de bomberos en el lugar, y entre 20 y 30 unidades de bomberos se dedicaron a combatir el fuego.

Ciudad de Panamá/Un incendio a unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá en la barriada Santa Teresa, en Ciudad Bolívar (Panamá Norte). El siniestro afectó a un establecimiento comercial que incluye un restaurante, un minisúper y un depósito.

Aunque el incendio fue controlado, las labores de extinción se vieron obstaculizadas por problemas en el suministro de agua potable, lo que obligó a los carros cisterna a salir del área en busca de agua en otros lugares. Se han contabilizado al menos tres carros cisterna del cuerpo de bomberos en el lugar, y entre 20 y 30 unidades de bomberos se dedicaron a combatir el fuego.

La Policía Nacional y la Policía Municipal colaboraron en la gestión del tráfico para facilitar el acceso y la salida de los tanqueros. El humo cubrió parte del ambiente en la vía principal de Ciudad Bolívar, muy cerca de Alcalde Díaz y entre Alcalde Díaz y La Cabima.

Los bomberos, equipados con su indumentaria de protección, trabajaron arduamente para sofocar las llamas. Se observó a unidades en el techo del edificio utilizando linternas mientras se conectan las mangueras a los carros bomba y tanqueros que llegan con agua.

Con información de Luis Jiménez.