Especialistas alertan sobre aumento de ataques cibernéticos previo al Mundial

La inteligencia artificial estaría siendo utilizada para crear ataques más personalizados y difíciles de detectar.

Ciudad de Panamá/A un mes del Mundial, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre el incremento de ataques cibernéticos a nivel mundial, una situación que mantiene en alerta a Panamá y a diversos sectores tecnológicos que ya se preparan para enfrentar posibles amenazas digitales.

De acuerdo con expertos, a nivel regional se han reportado miles de intentos de ataques diarios contra empresas y plataformas digitales. Incluso, algunas compañías han registrado más de 10 mil intentos de vulneración en un solo día.

Además, recientemente se conoció que Google detectó el primer ataque cibernético desarrollado completamente con inteligencia artificial, una modalidad que preocupa a los especialistas debido al nivel de sofisticación que pueden alcanzar estas herramientas.

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“Están relacionando mucho la inteligencia artificial, donde mediante estas inteligencias artificiales aumentan el riesgo al usuario, para entonces apoderarse de sus sistemas mediante el phishing”, explicó Miguel Ortega, ingeniero en sistemas.

Los expertos señalan que los ciberdelincuentes están utilizando tecnologías cada vez más avanzadas para intentar superar las barreras de seguridad tradicionales, incluyendo mecanismos de autenticación en dos pasos y sistemas de verificación digital.

Según indicaron, la inteligencia artificial estaría siendo utilizada para crear ataques más personalizados y difíciles de detectar, permitiendo a los atacantes acceder a cuentas y sistemas incluso cuando las contraseñas son incorrectas.

Ante este panorama, recomiendan a los usuarios reforzar sus medidas de protección digital. Entre las principales recomendaciones destacan mantener actualizado un antivirus, verificar que los sitios web sean seguros antes de ingresar información personal, evitar conectar dispositivos USB desconocidos y confirmar la autenticidad de los correos electrónicos recibidos.

Los especialistas reiteraron que durante eventos de gran impacto internacional, como el Mundial, suelen incrementarse las estafas digitales, páginas falsas y campañas de phishing dirigidas a usuarios desprevenidos.

Con información de Yamy Rivas