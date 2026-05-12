Alerta por El Niño: Temperaturas del mar Pacífico ecuatorial siguen en aumento, posibilidad se eleva un 85%

Según los modelos de predicción climática, la probabilidad de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos supera el 85 %, con efectos que podrían extenderse durante el resto del año 2026.

Panamá/Panamá entra en alerta por el fenómeno de El Niño, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) detectara condiciones típicas asociadas a este evento climático en el océano Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con la entidad, en las últimas semanas se han registrado temperaturas del mar superiores a lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera que confirman el inicio de un nuevo episodio de El Niño.

El Imhpa explicó que esta condición indica una alta probabilidad de que el fenómeno continúe influyendo en el clima durante los próximos meses.

La probabilidad de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos supera el 85 %, con efectos que podrían extenderse durante el resto del año 2026”, destacó la entidad en un comunicado.

Eventos similares a lo que se prevé ocurrieron en 1997, 2002, 2009 y 2023, años en los que El Niño se mantuvo activo durante varios meses y provocó alteraciones importantes en el comportamiento del clima.

El Niño es un fenómeno natural que se produce cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual. Esto genera cambios en las lluvias, temperaturas y vientos, afectando a Panamá y a otras regiones del mundo.

En contraste, algunas zonas del Caribe podrían experimentar aumentos temporales de lluvia. El Imhpa también advirtió que, aunque las precipitaciones podrían disminuir en algunas regiones, no se descartan lluvias intensas de corta duración.

Estas variaciones climáticas pueden afectar directamente a: