Fenómeno de El Niño: Arco Seco y Coclé serían las zonas más vulnerables

Las autoridades esperan que entre julio y agosto se confirme oficialmente si el fenómeno de El Niño afectará al país durante este año.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) activó protocolos de vigilancia y acompañamiento a productores ante la alta probabilidad de que Panamá experimente un fenómeno de El Niño entre los meses de julio y agosto.

Jorge Hernández, de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del MIDA, explicó que las autoridades se mantienen en fase de monitoreo luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtiera sobre un 85% de probabilidad de desarrollo del fenómeno climático.

“Nos estamos preparando para acompañar al productor y ayudarlo a tomar decisiones que reduzcan posibles afectaciones en el sector agropecuario”, indicó Hernández.

Las autoridades señalaron que las regiones históricamente más afectadas continúan siendo el Arco Seco y Coclé, aunque se mantiene vigilancia en otras áreas del país.

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El funcionario explicó que una de las principales preocupaciones es la disminución de las lluvias, que podría alcanzar hasta un 20% menos de precipitaciones en comparación con los niveles normales.

Rubros podrían verse afectados

Entre los cultivos más vulnerables figuran:

Arroz

Maíz

Tomate

Otros rubros dependientes de la lluvia

Hernández indicó que actualmente se realizan mesas técnicas agroclimáticas para orientar a los productores sobre posibles ajustes en los calendarios de siembra y estrategias de resiliencia.

“Hay regiones donde quizás se tendrán que tomar decisiones difíciles, incluso no sembrar si no se cuenta con sistemas de riego”, advirtió.

Ganadería también bajo vigilancia

En el sector pecuario, el MIDA recomienda a los productores evaluar la disponibilidad de agua y ajustar la carga animal de acuerdo con las condiciones climáticas.

Según explicó Hernández, una vaca puede consumir entre 100 y 120 litros de agua al día, por lo que la reducción de lluvias podría impactar directamente los recursos hídricos disponibles.

El MIDA informó que las mesas técnicas agroclimáticas continuarán reuniéndose de forma trimestral para actualizar pronósticos y coordinar acciones preventivas junto a los productores.

Las autoridades esperan que entre julio y agosto se confirme oficialmente si el fenómeno de El Niño afectará al país durante este año.