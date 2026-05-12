Clima en Panamá: Aguaceros dispersos en sectores marítimos y oriente de la vertiente del Caribe

Las autoridades recomendaron mantener precaución ante el desarrollo de tormentas, especialmente en áreas marítimas y zonas propensas a fuertes lluvias.

Panamá/Las condiciones atmosféricas inestables continuarán este martes en distintos puntos del país, con pronóstico de aguaceros dispersos, actividad eléctrica y advertencias marítimas, principalmente en sectores del Caribe y el Pacífico panameño.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la madrugada se prevén aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en el sector marítimo oriental del Caribe, con probabilidades de extenderse hacia la comarca Guna Yala y la provincia de Colón. También se esperan lluvias aisladas en otros sectores de la vertiente caribeña.

Para horas de la tarde, el pronóstico indica el desarrollo de nuevos aguaceros con actividad eléctrica en Colón, mientras que en Bocas del Toro y Guna Yala podrían mantenerse lluvias aisladas durante la noche.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias estarán concentradas desde la madrugada en áreas marítimas y costeras de Darién, además de sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí. Durante la tarde, las condiciones lluviosas se intensificarán en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y el occidente chiricano, acompañadas de descargas eléctricas.

El informe también advierte sobre posibles ráfagas de viento en zonas donde se desarrollen tormentas eléctricas. “En las áreas de tormentas eléctricas puede haber además de actividad eléctrica, vientos locales fuertes en ráfagas”, señala el comunicado.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 11°C y 17°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 21°C y 27°C. En cuanto a las máximas, se esperan registros de entre 28°C y 34°C en la mayor parte del territorio nacional.

Las autoridades también pidieron precaución a quienes realizan actividades marítimas, especialmente en el Caribe, donde persiste una advertencia por oleaje. “Condiciones marítimas de advertencia en el Caribe por oleaje”, detalla el reporte oficial.

En el litoral Caribe se pronostican olas entre 1.1 y 1.9 metros de altura, con periodos de seis a nueve segundos, mientras que en el Pacífico las olas estarán entre 0.4 y 1.2 metros.

Además, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de moderado a extremo, con valores máximos entre 5 y 11 en distintas regiones del país.

Las autoridades recomendaron mantener precaución ante el desarrollo de tormentas, especialmente en áreas marítimas y zonas propensas a fuertes lluvias.