La UTP apuesta por bioconversión de residuos con larvas de mosca soldado negra

Con este proyecto piloto, la universidad apuesta por impulsar modelos de economía circular y tecnologías sostenibles que permitan mejorar la gestión de residuos orgánicos en Panamá.

Aguadulce, Coclé/La Universidad Tecnológica de Panamá inauguró en Aguadulce, provincia de Coclé, un proyecto piloto de bioconversión de desechos orgánicos mediante el uso de larvas de mosca soldado negra, una iniciativa que busca ofrecer soluciones sostenibles al creciente problema de los residuos sólidos y al manejo inadecuado de desechos agroalimentarios en el país.

El proyecto, desarrollado con apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y otros organismos, tiene como objetivo contribuir al tratamiento de los desechos orgánicos que terminan en vertederos a cielo abierto en la provincia de Coclé, reduciendo así el impacto ambiental y los riesgos para la salud pública.

La iniciativa utiliza larvas de la mosca soldado negra, una especie reconocida por su capacidad para degradar grandes cantidades de materia orgánica en poco tiempo. A través de este proceso, los residuos pueden transformarse en productos de valor agregado, como compost natural y proteínas destinadas a la alimentación animal.

El director nacional de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, Carlos Alberto Medina Cerrud, destacó la importancia del proyecto y señaló que refleja el compromiso de la universidad con la investigación aplicada y la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos ambientales del país.

Por su parte, el investigador de la UTP, Pablo Montero, explicó que Panamá genera más de 2 mil toneladas de desechos orgánicos al año, lo que provoca contaminación debido a la producción de lixiviados. Indicó que la utilización de la mosca soldado negra representa una alternativa natural para transformar esos residuos en recursos reutilizables y de valor económico.

Con este proyecto piloto, la universidad apuesta por impulsar modelos de economía circular y tecnologías sostenibles que permitan mejorar la gestión de residuos orgánicos en Panamá.

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Con información de Nathaly Reyes