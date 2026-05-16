En el desfile participaron promociones graduadas desde 1962 hasta 2026, reuniendo a antiguos estudiantes que volvieron a encontrarse después de décadas para recordar experiencias y celebrar la historia del centro educativo.

Aguadulce, Coclé/Las principales calles del distrito de Aguadulce se llenaron de música, tradiciones y reencuentros durante el primer desfile de egresados del Colegio Rodolfo Chiari, actividad organizada como parte de la celebración de los 80 años de fundación del plantel.