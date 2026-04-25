Derrame de agroquímico afecta a más de 20 personas en Colón ¿Qué se sabe?

El Sistema Integrado de Salud mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas , debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.

Este sábado 25 de abril, el Ministerio de Salud reportó que 28 pacientes fueron afectados por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón.

Estas personas fueron atendidas en el sistema integrado de salud y se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con el Minsa, del total de pacientes atendidos, 14 se encuentran registrados como asegurados y 14 como no asegurados. A excepción de un paciente que recibió egreso directo desde la policlínica. La mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero y ya fueron dados de alta.

Puede interesarle: Minsa impulsa formación de futuros farmacéuticos

El Sistema Integrado de Salud recomendó la vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, debido a la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.

El Minsa reiteró su compromiso de velar por la salud de la población y continuará dando seguimiento a este evento.

También podría leer: