Minsa impulsa formación de futuros farmacéuticos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá realizó un conversatorio dirigido a estudiantes de la promoción 2025-2026 de la Universidad de Panamá, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en áreas clave del ejercicio farmacéutico.

La actividad académica se llevó a cabo la noche del miércoles y contó con la participación de especialistas de la entidad, quienes abordaron temas fundamentales del ámbito regulatorio. Entre las exposiciones destacaron el “Panorama regulatorio integral”, presentado por Lorena Rojas; “Tendencias y retos regulatorios de los establecimientos”, a cargo de Ginibel Bernal; y “Fiscalización regulatoria de sustancias controladas”, desarrollado por Elsa Jara, jefa del departamento correspondiente.

El director de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, Uriel Pérez, quien además es docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, exhortó a los futuros profesionales a continuar su formación académica y mantenerse actualizados ante las exigencias del sector salud.

Por su parte, la subdirectora nacional, Alicia Castillo, destacó la importancia de estos espacios formativos para fortalecer las competencias en materia regulatoria, un campo clave dentro del ejercicio farmacéutico.

En tanto, la vicedecana de la Facultad de Farmacia, Matilde Rojas, agradeció la iniciativa y motivó a los estudiantes a asumir con responsabilidad y ética el inicio de su vida profesional.

Durante la jornada, el estudiante Kendal Andino, reconocido con la mejor tesis de la promoción, resaltó la relevancia de este tipo de actividades, especialmente en el ámbito de los asuntos regulatorios, que demanda profesionales altamente capacitados.

La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con la Universidad de Panamá para contribuir a la formación de farmacéuticos preparados para responder a las necesidades del sistema de salud.