Cuatro muertos por accidente de tránsito en Coloncito de Chame

Nueve personas que iban en el bus resultaron lesionadas y las cuatro personas muertas viajaban en el vehículo sedán, según la Policía Nacional.

Chame, Panamá Oeste/Un trágico accidente de tránsito dejó al menos cuatro personas fallecidas la tarde de este sábado 25 de abril, en la entrada de Coloncito, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con reportes preliminares, en el hecho estuvieron involucrados un bus de la ruta Aguadulce–Panamá y un vehículo sedán.

La Policía Nacional informó que se trató de una colisión entre los dos autos. El bus se dirigía hacia la capital cuando desvió su trayectoria hacia los carriles contrarios, impactando el auto sedán.

Nueve personas que iban en el bus resultaron lesionadas y las cuatro personas muertas viajaban en el vehículo sedán, según la Policía Nacional.

Por el momento se desconocen las generales de las víctimas, ya que en redes sociales varias personas alertaron que había menores.

Por este hecho se generó tráfico pesado, ya que solo se habilitó un carril en dirección al interior del país en este sector de Chame.

Al lugar llegó el Ministerio Público para el levantamiento de los cadáveres e iniciar las respectivas investigaciones.

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Con información de Yiniva Caballero