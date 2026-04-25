Policía Nacional incauta más de 2 mil municiones y aprehende a cinco personas en Colón

Entre los detenidos hay dos colombianos y tres panameños, incluyendo una mujer.

Provincia de Colón/Agentes de la Policía Nacional incautaron más de 2,000 municiones sin detonar durante la retención de dos vehículos, en la provincia de Colón; también fueron aprehendidas cinco personas, dos de nacionalidad colombiana y tres panameños.

De acuerdo con el subcomisionado Hermógenes Argüelles, jefe de la zona policial de la provincia, estas aprehensiones se dieron en un puesto de control ubicado en la Y de Nuevo Tonosí, en Costa Arriba, cuando las unidades policiales dieron la voz de alto a dos vehículos tipo sedán que mantenían actividad sospechosa.

Durante la inspección, se hallaron dos fusiles R15, además de mil 825 municiones calibre 7.62 y otras mil municiones calibre 5.56.

El subcomisionado Argüelles indicó que este resultado forma parte de los operativos y puntos de control que se han colocado a lo largo de la provincia, los cuales han permitido importantes incautaciones.

Asimismo, señaló que los cinco detenidos —entre ellos una mujer— serán puestos a órdenes de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

A pesar de los cuestionamientos de la ciudadanía sobre la eficacia de los puntos de control, Argüelles destacó que estas acciones en días recientes han permitido decomisar más de cinco armas de fuego, además de la aprehensión de personas requeridas por delitos como tentativa de homicidio y homicidio.

Con información de Néstor Delgado.