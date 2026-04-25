MIDA da seguimiento a posible inhalación de agroquímico en Colón

Según los informes preliminares, el incidente habría sido provocado por la liberación del contenido de varios envases encontrados a la intemperie cerca de viviendas, los cuales estaban etiquetados como fosfuro de aluminio.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que da seguimiento a la situación registrada en el sector de Salamanca, provincia de Colón, tras la posible inhalación de un insecticida por parte de varias personas.

De acuerdo con la entidad, el caso se mantiene en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), luego de que se reportara la afectación de residentes presuntamente expuestos a un producto químico.

Según los informes preliminares, el incidente habría sido provocado por la liberación del contenido de varios envases encontrados a la intemperie cerca de viviendas, los cuales estaban etiquetados como fosfuro de aluminio.

El director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, Emmeris Quintero, explicó que la institución se encuentra a la espera de los estudios que confirmen la composición exacta del producto. No obstante, adelantó que este tipo de insecticida es de uso restringido en el país debido a su alta toxicidad.

Detalló que el fosfuro de aluminio está registrado en el Departamento de Agroquímicos y solo puede ser comercializado en establecimientos especializados, bajo receta emitida por un asesor técnico fitosanitario. Además, indicó que no es un producto de venta libre.

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Este químico se utiliza principalmente para el control de plagas en graneros y silos, ya que actúa en ambientes secos. Su peligrosidad radica en que, al entrar en contacto con el ambiente, libera un gas tóxico con un tiempo de acción aproximado de dos horas.

Quintero advirtió que, de confirmarse que el contenido de los envases corresponde a este compuesto, se trataría de un manejo inadecuado de desechos peligrosos, con las implicaciones que ello conlleva.

Ante esta situación, el MIDA exhortó a la población a no manipular envases de dudosa procedencia y a notificar de inmediato a las autoridades competentes para evitar riesgos a la salud.