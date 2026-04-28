Pacientes renales denuncian falta de insumos y colapso en salas del Hospital Santo Tomás

De acuerdo con los pacientes, más de 600 personas se mantienen afectadas por estas condiciones, ya que dependen directamente de estos servicios para sobrevivir. A esto se suma otra preocupación: la alimentación posterior a los tratamientos.

Miembros de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Renales denunciaron la falta de insumos y medicamentos en el Hospital Santo Tomás, una situación que, advierten, dificulta la continuidad de sus tratamientos.

El vocero del grupo, Juan Muñoz, aseguró que existen serias deficiencias en la atención.“No tenemos ni curita, no tenemos ni un acetaminofén para darle a los compañeros. Tenemos problema con estructura”.

Muñoz agregó que también hace falta equipamiento médico y que parte del existente se encuentra dañado, lo que agrava la situación dentro de las salas de atención.

“Nos dicen que mentimos, mientras que yo tengo recetas desde diciembre, esperando exámenes y así mismo hay un poco de compañero problema con los catéteres”, expresó.

De acuerdo con los pacientes, más de 600 personas se mantienen afectadas por estas condiciones, ya que dependen directamente de estos servicios para sobrevivir. A esto se suma otra preocupación: la alimentación posterior a los tratamientos.

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“Esto no es comida para un paciente de diálisis”, manifestó Manuel Gómez.

Muñoz también advirtió sobre la saturación del sistema, señalando la urgencia de nuevas infraestructuras.

“No hay espacio, no tenemos espacio, la sala de hospitalización está también, que no se cabe un paciente más”.

Algunos pacientes reciben atención en clínicas privadas mediante convenios con el Ministerio de Salud; sin embargo, aseguran que este apoyo podría verse interrumpido.

Según Carlos Rincón, los tratamientos en estos centros solo estarían garantizados hasta el próximo 15 de mayo, debido a atrasos en los pagos desde 2024.

“Nos mandaron primero a Paitilla, de Paitilla tuvimos un año, nos mandaron a Brisas, de Brisas nos mandaron allá donde estamos ahora mismo y nos tienen de un lado para otro, no tenemos respuesta de ninguna a dónde vamos a estar. Estamos haciendo también los trámites para nuestro trasplante, eso cuesta y demora bastante”, indicó.

Por su parte, TVN Noticias solicitó una reacción al Hospital Santo Tomás. Voceros del centro indicaron que se remiten a un comunicado oficial, en el que aseguran que la atención se mantiene con normalidad y que no existe desabastecimiento de insumos ni medicamentos necesarios para los procedimientos de hemodiálisis.

En el documento también se señala que se han adoptado medidas correctivas en cuanto a las condiciones de infraestructura.

Información de Yessica Román