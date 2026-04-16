Hondureño requerido por narcotráfico en EEUU fue capturado en el aeropuerto de Tocumen

De acuerdo con la investigación internacional, el detenido estaría vinculado a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia Norteamérica y otros mercados ilícitos.

Un ciudadano hondureño requerido por la justicia de los Estados Unidos por presuntos delitos de conspiración y narcotráfico internacional fue aprehendido en Panamá cuando intentaba salir del país.

La detención se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde agentes de la Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, interceptaron al hombre en momentos en que se disponía a abordar un vuelo con destino a El Salvador.

De acuerdo con la investigación internacional, el detenido estaría vinculado a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia Norteamérica y otros mercados ilícitos.

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Las autoridades detallaron que esta estructura operaba mediante rutas marítimas estratégicas, utilizando escalas en distintos países de la región para reabastecimiento, trasbordo y modificación de trayectos, lo que dificultaba la trazabilidad de la droga y las acciones de interdicción. En ese esquema, Panamá figuraba como un punto dentro de la dinámica de movilidad ilícita.

La captura fue posible mediante labores de verificación, intercambio de información y coordinación internacional, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación policial y de los compromisos asumidos por el país en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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