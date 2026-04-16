Sinaproc advierte sobre mareas de hasta 17 pies y riesgo de inundaciones en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que este comportamiento se prevé entre el 17 y el 20 de abril de 2026, de acuerdo con análisis científicos que advierten sobre un incremento significativo en los niveles del mar durante ese periodo.

Panamá/El movimiento del mar vuelve a poner en alerta a las comunidades costeras del Pacífico panameño, donde en los próximos días se esperan mareas que podrían alcanzar hasta los 17.0 pies de altura, en un escenario que también podría coincidir con lluvias y aumentar el riesgo de inundaciones.

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que este comportamiento se prevé entre el 17 y el 20 de abril de 2026, de acuerdo con análisis científicos que advierten sobre un incremento significativo en los niveles del mar durante ese periodo.

Las horas más críticas ya están identificadas.

El viernes 17 la marea alcanzará 16.4 pies a las 3.49 de la tarde.

Para el sábado 18 se esperan dos picos, uno a las 4.18 de la mañana con 15.8 pies y otro a las 4.32 de la tarde con 16.9 pies.

El domingo 19 se registra el punto más alto con 17.0 pies a las 5.16 de la tarde, mientras que en la mañana, a las 5.01, se prevén 16.1 pies.

El lunes 20 las mareas llegarán a 16.0 pies a las 5.46 de la mañana y a 16.6 pies a las 6.03 de la tarde.

Más allá de las cifras, la preocupación se centra en el impacto que estas condiciones pueden tener en zonas vulnerables. Las autoridades advierten que si las mareas coinciden con lluvias, los niveles de ríos y quebradas podrían aumentar, generando posibles inundaciones, especialmente en comunidades cercanas a la costa.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene vigilancia permanente junto a autoridades locales y estamentos de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos y proteger tanto a residentes como a visitantes.

En medio de este escenario, el llamado es claro. Evitar actividades en playas y esteros durante las horas de marea alta, no cruzar ríos crecidos y mantener especial atención en niños y personas con discapacidad son algunas de las recomendaciones dirigidas a la población. También se insiste en la importancia de contar con un plan familiar de emergencia y seguir las indicaciones oficiales.

Las líneas de emergencia se mantienen habilitadas para cualquier situación que requiera asistencia inmediata, mientras las autoridades reiteran que la prevención puede marcar la diferencia en días donde la naturaleza exige mayor atención.