Capturan en Aeropuerto de Tocumen a hombre vinculado a decomiso de droga en doble fondo de vehículo

Un hombre fue detenido por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que mantenía un requerimiento por delitos relacionados con drogas.

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La aprehensión se dio cuando el hombre llegó al país en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, siendo ubicado por los controles de seguridad del aeropuerto.

Este caso está vinculado a una investigación que inició tras un allanamiento realizado el 28 de julio de 2025 en Villa Zaita, donde la Policía Nacional decomisó 61 paquetes de droga ocultos en un doble fondo de un vehículo, junto a otros indicios de actividades ilícitas. Durante ese operativo, el ahora detenido logró escapar.