Minsa ordena retiro inmediato de perfumes por sustancia prohibida

El Minsa informó que los distribuidores deberán presentar, en un plazo no mayor de 30 días, un informe detallado del retiro total de los lotes de estos productos del mercado nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, anunció la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes de tres fragancias comercializadas en el país, tras detectarse la presencia de una sustancia peligrosa para la salud.

Los productos afectados son:

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La medida se adopta luego de una alerta emitida por la Comisión Europea a través del sistema de alerta rápida Safety Gate, en la que se identificó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA). Esta sustancia está prohibida en productos cosméticos por su clasificación como carcinógena y tóxica para la salud humana.

El Minsa informó que los distribuidores deberán presentar, en un plazo no mayor de 30 días, un informe detallado del retiro total de los lotes de estos productos del mercado nacional.

Asimismo, la entidad reiteró a la población la importancia de adquirir productos únicamente en comercios autorizados y verificar que cuenten con registro sanitario vigente, como medida clave para salvaguardar la salud.

Las autoridades indicaron que continuarán los operativos de inspección en todo el país y procederán al decomiso de cualquier unidad de estas fragancias que permanezca en circulación.

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