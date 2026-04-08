Afectados por Eta e Iota piden conocer listado de beneficiarios para asignación de viviendas

Otro punto abordado es que las viviendas no serán entregadas de forma gratuita, sino que los beneficiarios deberán asumir su pago mediante financiamiento a través del Banco Hipotecario Nacional, bajo condiciones accesibles.

Chiriquí/La entrega de 116 viviendas en el complejo de Paso Ancho, en Tierras Altas, se mantiene bajo tensión debido al proceso de verificación de listados utilizados para definir a los beneficiarios, lo que ha generado reclamos por parte de familias afectadas por los huracanes Eta e Iota que aseguran no haber sido incluidas.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que trabaja con cinco listados elaborados a partir de evaluaciones realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los cuales sirven como base para seleccionar a las personas que podrían optar por la reubicación.

“Se tienen cinco listados… esos listados son los que nosotros vamos a usar de referencia”, explicó el director regional del Miviot, Aristides Araúz.

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La principal inconformidad de los damnificados gira en torno a la confiabilidad de estos listados. Residentes de comunidades afectadas, como Bambito, aseguran que, pese a haber sido impactados por los fenómenos climáticos y realizar los trámites ante la entidad, no figuran como posibles beneficiarios.

“Estamos pidiendo que se revise el listado… nosotros no aparecemos”, reclamó una afectada.

Otros advierten que existe incertidumbre sobre quiénes integran realmente estos registros, lo que ha generado preocupación sobre la posibilidad de que personas ajenas a las zonas afectadas sean incluidas.

“No sabemos a ciencia cierta quiénes son los que realmente están”, indicó otro afectado.

Desde el Miviot se indicó que las evaluaciones continúan y que cada caso será revisado individualmente con base en los listados existentes, con el fin de determinar quiénes cumplen con los criterios para acceder a una vivienda.

Las autoridades insisten en que el proceso busca garantizar una asignación ordenada, aunque reconocen que la revisión podría tomar tiempo.

Otro punto abordado es que las viviendas no serán entregadas de forma gratuita, sino que los beneficiarios deberán asumir su pago mediante financiamiento a través del Banco Hipotecario Nacional, bajo condiciones accesibles.

Información de Demetrio Ábrego

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