Bomberos destacan uso de agentes especializados para combatir incendios con sustancias inflamables

Panamá mantiene un abastecimiento adecuado de estos equipos para sofocar incendios, lo que permite atender emergencias de manera oportuna y eficiente.

Ciudad de Panamá/El combate de incendios no depende únicamente del uso de agua. El Cuerpo de Bomberos de Panamá requiere de la utilización de concentrados de espuma, agentes limpios, extintores y agentes encapsulantes, herramientas fundamentales para enfrentar siniestros provocados por sustancias inflamables.

El coronel Ángel Delgado explicó que estos insumos son esenciales en situaciones específicas, como incendios en vertederos o aquellos relacionados con derivados del petróleo y alcoholes.

“Se utilizan en incendios de vertederos, en cualquier derivado del petróleo y también cuando hay incendios de alcoholes. Realmente, dependiendo de la estadística, que gracias a Dios no es mucha en ese aspecto, pero cada vez que surge una situación con derivados del petróleo, estos son los agentes que utilizamos y que están en constante adquisición por parte de nuestra institución”, detalló.

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Delgado añadió que también cuentan con equipos dosificadores que permiten mezclar aire, agente concentrado y agua para generar soluciones espumosas más efectivas en la extinción del fuego.

Desde la institución explican que, aunque el agua sigue siendo la base principal en la atención de incendios, estos agentes especializados permiten atacar las llamas de forma más eficiente, reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando los resultados en escenarios de alto riesgo.

Las autoridades indicaron que Panamá mantiene un abastecimiento adecuado de estos equipos, lo que permite atender emergencias como la registrada recientemente en las inmediaciones del Puente de las Américas, donde fue necesario el uso de este tipo de recursos para controlar el incendio.

Con información de Jorge Quirós