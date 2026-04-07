Puente de las Américas: Incendio ocurrió en un área operada por una subarrendadora, señala concesionaria

Esta relación contractual se enmarca dentro de la concesión No. A-2008-2011, otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá a Potsa..

La empresa Panamá Oil Terminals S.A. (Potsa), concesionaria del área donde inició un incendio de altas proporciones con la explosión en un camión cisterna que dejó como saldo una víctima fatal y varios afectados, se pronunció este martes y detalló que el área era operada por otra compañía bajo un contrato de subarrendamiento.

El hecho se registró la tarde de este lunes 6 de abril, alrededor de las 4:00 p.m., cuando se produjo el siniestro en un camión cisterna y que alcanzó a otros dos más y un tanque de combustible con residuos, en el sector de La Boca, debajo de la estructura del puente de las Américas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente se dio en instalaciones utilizadas por la empresa Environmental Solutions Development Inc., con la cual Potsa mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas.

Esta relación contractual se enmarca dentro de la concesión No. A-2008-2011, otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Activación de protocolos y cooperación

La empresa indicó que, tras el incidente, activó sus protocolos de respuesta a emergencias y ha estado colaborando con las autoridades competentes, incluyendo los organismos de emergencia y entidades encargadas de la investigación.

Asimismo, aseguró que ha puesto a disposición información y recursos para esclarecer lo ocurrido que, además generó una investigación por parte del Ministerio Público.

Potsa también lamentó el fallecimiento de una persona y las afectaciones a otras, señalando que mantiene contacto con las familias impactadas para brindar apoyo.

La compañía reiteró que dará seguimiento a las investigaciones y se comprometió a informar a la ciudadanía sobre cualquier avance relevante.

También subrayó que la seguridad es un principio fundamental en sus operaciones y que este hecho impulsa a reforzar medidas para evitar situaciones similares.

El accidente no solo dejó víctimas, sino que también generó serias afectaciones en la movilidad y la vida cotidiana de los residentes de Panamá Oeste.

Debido a este siniestro, el puente de las Américas se mantiene cerrado mientras se realizan las evaluaciones preventivas para determinar si la infraestructura sufrió afectaciones. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que informará en las próximas horas las condiciones en las que se encuentra el puente y si se reabrirá o no.

Suspensión de concesión

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert V. anunció que procederá a suspender o cancelar la concesión del recinto portuario donde se registró un incidente con el objetivo de garantizar una investigación sin interferencias.

Según explicó la entidad, el área afectada operaba bajo una concesión otorgada previamente a la empresa Potsa y mantenía reclamos por deudas pendientes, situación que ya era considerada perjudicial para la institución. No obstante, aclararon que desde el inicio de la actual administración en julio de 2024 no se habían reportado cuestionamientos en materia de seguridad sobre las operaciones en ese recinto.

Tras lo ocurrido, la AMP indicó que la decisión de suspender la concesión también responde a la necesidad de evitar cualquier pendiente administrativo o contractual que pueda afectar el desarrollo de las investigaciones

¿Quién es Potsa?

Según consta en su sitio web oficial, Potsa "es una empresa que se dedica al suministro, almacenaje y transferencia de hidrocarburos y sus derivados".

Entre los servicios que ofrece se encuentra el almacenamiento de hidrocarburos, recibo y entrega de hidrocarburos por medio marítimo y terreste, transferencia de hidrocarburos de tanque a tanque, capacidad y disposición de circulación de producto.

Según detallan, cuentan con una “capacidad de almacenaje de 3.3 millones de barriles con futuro incremento de volumen y para las operaciones de recibo y entrega de hidrocarburos por medio terrestre, contamos con 4 plataformas para atención simultánea de camiones cisternas en el litoral Pacífico y 1 plataforma en el litoral Atlántico”.

Potsa es una filial de Global Oil Management Group LLC, fundada por un empresario estadounidense.

¿Y Environmental Solutions?

Se trata de una empresa que brinda servicios ambientales técnicos a empresas y proyectos públicos y privados en la gestión sostenible, el cumplimiento normativo y la protección del entorno, según se detalla en la página web. Entre los servicios que ofrece se encuentran:

Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

Diseño e Implementación de Planes de Manejo Ambiental

Ejecución de Auditorías Ambientales

Desarrollo de Planes de Seguimiento y Monitoreo Ambiental

Estudios Arqueológicos Aplicados a Proyectos de Desarrollo

Programas de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre

Notas relacionadas: