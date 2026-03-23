Bomberos alertan sobre aumento de incendios por quemas ilegales

“Si se va a realizar alguna quema, debe hacerse con asesoría profesional y contar con el permiso de la Dirección de Medio Ambiente correspondiente al área”, recordó el coronel Ángel Delgado.

Panamá/Los incendios de herbazales y masa vegetal casi se han triplicado en Panamá, generando preocupación entre las autoridades.

De acuerdo con el coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, en lo que va del año se han reportado más de 500 atenciones, en comparación con las 1,694 registradas a nivel nacional para esta misma fecha del año pasado. Además, cada estación atiende entre cinco y diez incendios de este tipo diariamente.

Definitivamente, para nosotros es una preocupación, porque las personas siguen con la cultura de quemar como método de limpieza, principalmente. A esto se suma la incineración de basura y, en algunos casos, la extensión de las barreras agrícolas”, afirmó.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía y reiteró que las quemas están prohibidas, especialmente debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos. “Si se va a realizar alguna quema, debe hacerse con asesoría profesional y contar con el permiso de la Dirección de Medio Ambiente correspondiente al área”, indicó.

Las quemas de herbazales están tipificadas como delito en el Código Penal, por lo que quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar penas de prisión, además de sanciones administrativas impuestas por el Ministerio de Ambiente y los municipios.

Para enfrentar esta situación, los bomberos cuentan con un mapa de puntos de calor en todo el país.

El satélite realiza un monitoreo constante y nos indica los puntos de calor. Cuando estos aparecen en rojo, significa que superan el 50 % de temperatura, lo que puede indicar un incendio de masa vegetal o alguna actividad de quema o industrial que genere calor”, explicó Delgado.

Este sistema permite activar alertas tempranas y coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente y otras instituciones, facilitando una respuesta más rápida y efectiva. Además, ayuda a identificar si el incendio ocurre en una reserva forestal o en áreas residenciales, lo que permite priorizar la atención.

La situación se ha intensificado especialmente en zonas cercanas a comunidades, como ha ocurrido en las últimas semanas.

Cabe señalar que, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por generación y propagación de incendios en varias regiones del territorio panameño, ante el aumento del riesgo asociado a las condiciones climáticas actuales.

Sinaproc mantiene vigilancia activa junto al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) hasta las 11:59 p.m. del 25 de marzo de 2026.

Las áreas bajo aviso incluyen: Chiriquí, sur de la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas (centro y sur), Herrera y Los Santos, Coclé (centro y sur), Panamá Oeste y Panamá, Colón (centro), así como Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Recomendaciones

El Sinaproc compartió una lista de medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios durante este periodo de alerta:

Evite realizar quemas de basura, herbazales o desechos agrícolas.

de basura, herbazales o desechos agrícolas. No arroje colillas de cigarrillos en áreas secas o con vegetación.

en áreas secas o con vegetación. No encienda fogatas , especialmente en zonas abiertas o boscosas.

, especialmente en zonas abiertas o boscosas. Si realiza labores agrícolas , mantenga agua y herramientas para controlar cualquier conato de incendio.

, mantenga agua y herramientas para controlar cualquier conato de incendio. Reporte de inmediato cualquier incendio o columna de humo a las autoridades competentes.

cualquier incendio o columna de humo a las autoridades competentes. Revise instalaciones eléctricas y mantenga medidas de seguridad en el hogar para prevenir cortocircuitos.

Con información de Kayra Saldaña.