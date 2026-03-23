Sinaproc emite aviso de prevención por riesgo de incendios en ocho regiones del país

El Impha recordó que las condiciones de sequedad, vientos fuertes y altas temperaturas incrementan la probabilidad de que un pequeño foco de fuego se propague rápidamente.

Ciudad de Panamá/ El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por generación y propagación de incendios en varias regiones del territorio panameño, ante el aumento del riesgo asociado a las condiciones climáticas actuales.

Sinaproc mantiene vigilancia activa junto al Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) hasta las 11:59 p.m. del 25 de marzo de 2026.

Las áreas bajo aviso incluyen: Chiriquí, sur de la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas (centro y sur), Herrera y Los Santos, Coclé (centro y sur), Panamá Oeste y Panamá, Colón (centro), así como Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

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Recomendaciones

El Sinaproc compartió una lista de medidas preventivas para reducir el riesgo de incendios durante este periodo de alerta:

Evite realizar quemas de basura, herbazales o desechos agrícolas.

de basura, herbazales o desechos agrícolas. No arroje colillas de cigarrillos en áreas secas o con vegetación.

en áreas secas o con vegetación. No encienda fogatas , especialmente en zonas abiertas o boscosas.

, especialmente en zonas abiertas o boscosas. Si realiza labores agrícolas , mantenga agua y herramientas para controlar cualquier conato de incendio.

, mantenga agua y herramientas para controlar cualquier conato de incendio. Reporte de inmediato cualquier incendio o columna de humo a las autoridades competentes.

cualquier incendio o columna de humo a las autoridades competentes. Revise instalaciones eléctricas y mantenga medidas de seguridad en el hogar para prevenir cortocircuitos.

El Impha recordó que las condiciones de sequedad, vientos fuertes y altas temperaturas incrementan la probabilidad de que un pequeño foco de fuego se propague rápidamente, poniendo en riesgo vidas, propiedades y ecosistemas.