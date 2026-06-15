Sarah Jessica Parker recibe doctorado honoris causa de Northwestern University

Sarah Jessica Parker inició su carrera en el teatro musical antes de dar el salto a la televisión y el cine. Sin embargo, alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel de Carrie Bradshaw , una columnista neoyorquina apasionada por la moda y las relaciones sentimentales.

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker fue distinguida con un doctorado honoris causa en Artes otorgado por Northwestern University, uno de los reconocimientos académicos más altos que concede esta prestigiosa institución educativa.

Parker, de 61 años, recibió el título durante la ceremonia de graduación celebrada el domingo, donde además fue seleccionada para pronunciar el discurso ante cientos de estudiantes que culminaron sus estudios universitarios.

Durante su intervención, la actriz instó a los graduandos a confiar en su autenticidad y creatividad para generar cambios positivos en la sociedad.

"Contamos con vosotros para que aportéis vuestras grandes, hermosas, diferentes, locas, sorprendentes, amables, innovadoras y desconocidas ideas. Son las partes más profundas y auténticas de quienes sois las que darán origen y mantendrán vivas las ideas que cambiarán el mundo", expresó.

La artista apareció en la ceremonia con un estilo que recordó a Carrie Bradshaw, el icónico personaje que interpretó durante casi tres décadas en la exitosa serie de televisión Sex and the City y en sus posteriores películas y producciones derivadas.

Sarah Jessica Parker inició su carrera en el teatro musical antes de dar el salto a la televisión y el cine. Sin embargo, alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel de Carrie Bradshaw, una columnista neoyorquina apasionada por la moda y las relaciones sentimentales. Su interpretación le valió múltiples premios, incluidos galardones Emmy Awards y Golden Globe Awards, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense.

Por su parte, Northwestern University, ubicada en el estado de Illinois, es considerada una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y cuenta entre sus egresados a destacados líderes empresariales, periodistas, artistas y científicos. La institución concede doctorados honoris causa a personalidades que han realizado aportes sobresalientes en áreas como las artes, la educación, la ciencia, el servicio público y la cultura.

Con este reconocimiento, Parker suma un nuevo logro a una trayectoria artística de más de cuatro décadas, marcada por su influencia en la televisión, el cine, el teatro y la moda.