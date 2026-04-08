Puente de las Américas| Bomberos continúan investigación por la explosión mientras surgen dudas sobre medidas de seguridad

Panamá/Las investigaciones por la explosión de tres carros cisterna en el sector de La Boca avanzan con cautela, mientras las autoridades buscan determinar qué ocurrió en medio de una operación vinculada al manejo de combustible que terminó en tragedia.

El hecho se registró la tarde del lunes 6 de abril, alrededor de las 4 de la tarde, cuando un camión cisterna se incendió y alcanzó a otros dos vehículos, debajo de la estructura del puente de las Américas. En medio del siniestro, una persona murió.

La víctima fue identificada como Jorge Treminio, de aproximadamente 34 años, originario de Santa María de Pantasma, en Jinotega, Nicaragua, según reportes de medios internacionales. De acuerdo con los bomberos, no era el conductor del vehículo, sino que se desempeñaba como ayudante. Los primeros indicios señalan que falleció dentro de una de las cisternas mientras se realizaban labores de trasiego de combustible.

El Cuerpo de Bomberos indicó que, por la naturaleza de la investigación, aún es limitado lo que pueden adelantar. No obstante, las primeras evaluaciones apuntan a posibles incumplimientos de medidas básicas de seguridad, especialmente en una actividad considerada de alto riesgo por la manipulación de sustancias inflamables.

Cirilo Castillo, director de Dinasepi del Cuerpo de Bomberos, explicó que «la Unidad Investigativa no descarta nada; simplemente va descartando posibilidades».

"Por la reserva de la investigación, yo lo que sí le puedo decir es que todos los que de una forma u otra tenemos actividades que pueden ser de peligro y van desde el hogar hasta el trabajo, nunca debemos dejar de ver las medidas de seguridad. Es sumamente importante y a veces con cosas tan baladíes como las que cualquiera de nosotros se puede imaginar suceden tragedias tan lamentables y de magnitudes como las acaecidas el día lunes, porque todavía se está estudiando con profundidad cuáles son las posibles afectaciones a la estructura tan importante como lo que significa el puente de las Américas”.

La investigación está enfocada en encontrar científicamente la causa que dio como resultado esta tragedia que ha conmovido a la opinión pública. Nuestro objetivo es conocer la verdad de lo sucedido”, añadió.

Indicó que este tipo de investigaciones procura no extenderse más de 30 días y se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos.

Las autoridades también han reiterado la importancia de cumplir medidas básicas al manipular combustible, como evitar el uso de celulares o cualquier dispositivo que pueda generar chispas, incluso controles electrónicos de vehículos.

“Siempre hay que mantener la observancia de los protocolos de seguridad para evitar sucesos como este", precisó el bombero.

Dos trabajadores que resultaron heridos en el incidente se mantienen estables, mientras continúan las evaluaciones médicas.

La investigación se desarrolla de manera conjunta con el Ministerio Público y otras instituciones, con el objetivo de esclarecer las causas de la explosión y verificar si la empresa involucrada cumplía con los protocolos exigidos.

A raíz del incidente, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Alberto Roquebert, anunció que se procederá a suspender o cancelar la concesión del recinto portuario donde ocurrió el hecho, como parte de las acciones para garantizar que las investigaciones se realicen sin interferencias.