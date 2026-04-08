'No hay actividad en la mina': Navarro aclara que remoción y exportación de material de cobre evitará contaminación

Además, adelantó que en las próximas semanas se conocerán los resultados de una auditoría en curso, la cual permitirá determinar el estado ambiental del área, especialmente en lo relacionado con la calidad del aire.

La remoción del material ya extraído en la mina Cobre Panamá busca evitar riesgos ambientales asociados a la generación de lixiviados, advirtió el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al ser consultado por la resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que autorizó este proceso.

El funcionario explicó que la roca previamente minada, al entrar en contacto con el agua, puede generar lixiviados, es decir, sustancias contaminantes, por lo que su manejo es clave para prevenir afectaciones al entorno.

“El material que ya había sido extraído de la mina se debe procesar porque representa una fuente de contaminación”, explicó.

Navarro reiteró que actualmente no se desarrolla actividad minera en el sitio, y que las acciones autorizadas responden exclusivamente a criterios ambientales y al plan de preservación.

No hay actividad minera, no la hay”, subrayó.

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Además, adelantó que en las próximas semanas se conocerán los resultados de una auditoría en curso, la cual permitirá determinar el estado ambiental del área, especialmente en lo relacionado con la calidad del aire.

Sobre este tema, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, aseguró que la resolución permite a la empresa encargada remover y procesar dicho material. El titular de la cartera precisó que el material no solo deberá ser removido, sino también procesado antes de su salida y comercialización. “Lo tienen que procesar para llevárselo y comercializárselo", explicó previamente.

Puente de las Américas

Por otro lado, el ministro también se refirió a la explosión registrada recientemente en las inmediaciones del Puente de las Américas, señalando que se detectó un impacto ambiental derivado del incidente.

Indicó que equipos técnicos de la entidad realizaron inspecciones desde el mismo día del incidente y continuaron con evaluaciones posteriores para medir las afectaciones.

“Hubo contaminación atmosférica con toda la quema de esos combustibles”, señaló.

Las autoridades trabajan actualmente en un informe que permitirá determinar el alcance de la contaminación generada, tanto en el aire como en los residuos dejados tras el incendio.

Información de Jorge Quirós

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