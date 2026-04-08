Director de la AAUD y alcaldesa Irma Hernández reaccionan tras opinión de la Procuraduría sobre recolección

El pronunciamiento no es definitivo, ya que aún falta la presentación de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que podría tomar semanas, meses o incluso años.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reaccionó al pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración, que considera ilegal la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en la recolección de desechos del distrito, señalando que respalda la demanda presentada por el municipio.

Hernández explicó que el proceso forma parte de una demanda de ilegalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con la que buscan anular la resolución que trasladó la competencia de recolección de basura y el cobro de la tasa de aseo a la AAUD.

“La Procuraduría señala que fue ilegal que la Autoridad de Aseo haya tomado esta competencia municipal, que se viola la autonomía municipal y la ley de presupuesto aprobada por el Consejo Municipal”, afirmó.

No obstante, aclaró que el pronunciamiento no es definitivo, ya que aún falta la presentación de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que podría tomar semanas, meses o incluso años.

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Cuestionamientos a la gestión actual

La alcaldesa también cuestionó la forma en que se desarrolla actualmente el servicio en el distrito, asegurando que, aunque no ha habido interrupciones, no existe un manejo integral de los residuos.

“Se recoge por recoger y se deposita en un vertedero a cielo abierto. Eso no es una solución ambientalmente responsable”, indicó.

Además, denunció falta de transparencia, al asegurar que operan empresas sin refrendo de la Contraloría, sin claridad sobre contratos ni rendición de cuentas sobre los recursos utilizados o recaudados por la tasa de aseo.

AAUD: “Hay que esperar el fallo final”

Por su parte, el director de la AAUD, Ovil Moreno, evitó emitir una valoración sobre el criterio de la Procuraduría y reiteró que será la Corte Suprema la que determine la legalidad de la medida.

“Nosotros tenemos que esperar que la Corte Suprema sea quien emita el criterio final”, sostuvo.

Moreno defendió la intervención de la entidad, señalando que se actuó ante una situación crítica en el distrito.

San Miguelito estaba ahogado en desechos y podía generarse un problema de salud pública”, afirmó.

Indicó que actualmente la AAUD mantiene operativos diarios en los nueve corregimientos del distrito, con jornadas que se extienden desde la mañana hasta la noche, atendiendo tanto áreas residenciales como entidades públicas.

Un conflicto en manos de la Corte

El caso se mantiene en el ámbito judicial y será la Corte Suprema de Justicia la que determine si la intervención de la AAUD fue legal o si, como sostiene el municipio y respalda la Procuraduría, se vulneró la autonomía municipal.

Mientras tanto, ambas partes mantienen posturas encontradas sobre la gestión del servicio y el futuro del manejo de desechos en San Miguelito.

Información de Elizabeth González