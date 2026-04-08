Bala alcanza autobús en Rana de Oro y deja dos pasajeros heridos

Dos personas resultaron con heridas por impacto al vidrio de Metrobús

Dos personas resultaron heridas la tarde de este martes 7 de abril, luego de que una bala impactara el autobús en que viajaban en el sector de Rana de Oro.

La empresa de Transporte Masivo (MiBus) informó en redes sociales que una de las unidades resultó afectada en un 'hecho fortuito ajeno a la operación del sistema'.

“Uno de los vidrios del móvil resultó impactado, y como consecuencia, dos de nuestros usuarios resultaron heridos”, señaló el comunicado.

De acuerdo con versiones que circularon en redes sociales, el hecho ocurrió cuando se registraba un enfrentamiento entre bandas rivales del sector.

El hecho afectó directamente a la unidad en operación y generó preocupación entre los usuarios que transitaban por el área al momento del incidente.

La empresa indicó que mantiene coordinación con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

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