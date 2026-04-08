Cuarto Puente sobre el Canal: 35% de avance y siete años de construcción intermitente

Durante un recorrido las autoridades mostraron distintos puntos clave de la obra, que actualmente presenta un 35% de avance general y un 75% de progreso en la etapa de fundaciones.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo una inspección técnica junto a miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) con el propósito de presentar los progresos del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las infraestructuras viales más relevantes que desarrolla el Gobierno Nacional.

La jornada fue liderada por el titular del MOP, José Luis Andrade, acompañado por el viceministro Iván De Ycaza Delgado y el director del proyecto, el ingeniero Manuel Alvarado. Durante el recorrido, las autoridades mostraron distintos puntos clave de la obra, que actualmente presenta un 35% de avance general y un 75% de progreso en la etapa de fundaciones.

La inspección se realizó en el sector este del Canal de Panamá, específicamente en La Boca, corregimiento de Ancón. En este punto, los especialistas pudieron observar el desarrollo de estructuras importantes, como el cabezal de pilotes de la pila M1, recientemente completado, así como las labores de excavación y cimentación en Cerro Sosa. Además, se ofrecieron detalles sobre los métodos constructivos empleados en fundaciones superficiales, muros de anclaje y otros elementos esenciales de la obra.

🔗Te puede interesar: Corrupción le roba oportunidades a todos los panameños, advierte presidente de la Cámara de Comercio

Como parte del itinerario, la comitiva visitó también la planta de prefabricados ubicada en Amador, donde se fabrican las dovelas que formarán parte de la superestructura del puente, un proceso clave para el desarrollo del proyecto.

El ministro Andrade subrayó la importancia de esta obra estratégica y señaló que, junto a la Oficina del Cuarto Puente, se verificaron en sitio los avances y trabajos en curso, especialmente en el área de fundaciones.

En tanto, el ingeniero Alvarado indicó que el proyecto se ejecuta conforme a estudios de tránsito actualizados y adelantó que se trabaja en la formalización de adendas contractuales necesarias para avanzar con la construcción del intercambiador del lado este, el cual permitirá mejorar la conexión con la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad y el Corredor Norte.

Una construcción intermitente

sobre el Canal de Panamá arrancó oficialmente el 22 de agosto de 2018, en medio de expectativas por una obra llamada a transformar la movilidad entre la capital y Panamá Oeste.

El proyecto, diseñado originalmente como un moderno puente atirantado, fue adjudicado al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), el cual está conformado por empresas chinas: China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd (CCCC).

Sin embargo, el desarrollo del proyecto, a pesar de su inicio formal, la obra ha atravesado suspensiones, rediseños y ajustes contractuales que han ralentizado su ejecución, especialmente tras la incorporación de la Línea 3 del Metro como parte integral de la estructura.

Este escenario ha convertido al cuarto puente en un proyecto marcado por avances intermitentes, reflejo de los desafíos técnicos, financieros y de planificación que enfrenta una de las infraestructuras que podría representar un cambio importante en la movilidad desde y hacia Panamá Oeste y el resto del interior del país.