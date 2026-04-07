Corrupción le roba oportunidades a todos los panameños, advierte presidente de la Cámara de Comercio

El mensaje central de Arias fue claro: la corrupción no es un delito abstracto, sino un robo directo al bienestar de las familias panameñas.

Ciudad de Panamá/La corrupción es el problema que más daño le hace a los panameños porque "se roba las oportunidades de todos", advirtió Juan Arias, presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

En su balance de gestión, Arias denunció que empresas condenadas por sobornos continúan contratadas por el Estado, lo que perpetúa un ciclo que afecta la educación, la salud y los servicios básicos.

Arias destacó que la corrupción no es un tema de gobierno u oposición, sino un problema que impacta directamente a la ciudadanía. "Hasta que no le pongamos cascabel a ese gato, vamos a seguir padeciendo de esta enfermedad", manifestó el empresario, quien culminó su periodo al frente de la Cámara de Comercio tras dos años de gestión.

Arias señaló casos concretos que evidencian la falta de sanciones efectivas. "Tienes personas confesas; ellos aceptaron su culpabilidad. Yo no entiendo cómo estas personas pueden seguir haciendo negocio con el gobierno. Eso no se ve bien", expresó Arias.

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El ejemplo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá ilustra la gravedad del problema: la obra ahora cuesta el doble de lo presupuestado inicialmente y, sin el sistema de metro integrado, "no tiene sentido". La Cámara de Comercio presentó denuncias sobre auxilios económicos irregulares, pero los procesos avanzan lentamente. "Todo el mundo patea la bola y hay que estudiarlo", criticó el empresario.

Arias insistió en que la Ley de Contratación Pública debe reformarse de una vez por todas para garantizar transparencia en las licitaciones. "Es uno de los temas que tenemos pendientes. Hay que asegurarnos de que las reglas sean claras y se cumplan", añadió.

El caso de Odebrecht también fue mencionado como ejemplo de impunidad. "Odebrecht sigue debiéndole plata a Panamá, pero sigue cobrando por otros lados. Tenemos que ser mucho más drásticos con el tema de la corrupción", manifestó Arias.

La corrupción roba educación, salud y servicios básicos

El mensaje central de Arias fue claro: la corrupción no es un delito abstracto, sino un robo directo al bienestar de las familias panameñas. "Esa plata se puede utilizar para la educación. Esa plata se puede utilizar para la salud. Y esa plata se puede utilizar para los servicios básicos", explicó.

El dirigente enfatizó que el impacto más grave lo sufren las nuevas generaciones. "Algunos que ya estamos más viejitos no nos afecta tanto. Pero los jóvenes que vienen de abajo, la corrupción les está robando el futuro", alertó.

Arias recordó que la Cámara de Comercio ha participado en casi todos los proyectos de ley que van al órgano legislativo durante su gestión, incluyendo iniciativas contra la corrupción y a favor de la transparencia. "Desde la Cámara de Comercio no nos corresponde cogobernar, pero sí nos corresponde fiscalizar y, si es necesario, denunciar las cosas que estén mal hechas. Y lo hemos hecho", manifestó.

El llamado final del empresario fue a la acción colectiva: escuchar a la gente, tomar decisiones basadas en necesidades reales y no en percepciones, y priorizar el bienestar común sobre intereses particulares. "Si al panameño le podemos dar educación, salud y servicios básicos, le cambiamos su vida. Todos los panameños van a vivir mucho mejor", concluyó Arias.

La Cámara de Comercio que cerró su gestión con un récord histórico de 1,823 empresas miembros, reafirmó su compromiso de seguir fiscalizando y aportando propuestas para un Panamá más transparente y equitativo.