Trump dice que se llegó a un ‘gran acuerdo’ con Irán

Trump anunció este jueves "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que se había alcanzado un "muy buen acuerdo" con Irán y anunció que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa, un giro radical apenas horas después de amenazar con nuevos ataque

Trump piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo.

"Entiendo que la respuesta es sí", declaró a periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.

El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento".

El pacto será firmado "quizás en Europa", sostuvo, señalando que no asistiría personalmente a la firma, pero que esta se llevaría a cabo en presencia del vicepresidente JD Vance.

El líder republicano organiza un torneo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

Más temprano anunció que había anulado un ataque "muy duro" que tenía previsto realizar por la noche contra Irán.

"Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas", prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel, que junto a Estados Unidos inició el conflicto con una andanada de ataques contra Irán el 28 de febrero.

No hubo una reacción inmediata por parte de Irán.