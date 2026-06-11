Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 12 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 12 DE JUNIO

📍Chiriquí

• Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón

📍Coclé

• Casa Local de El Palmar, en el distrito de Olá

📍Colón

• Parque Público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo

📍Panamá

• Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá

📍Veraguas

• Casa Comunal de Bahía Honda, distrito de Soná

• Casa Comunal de Corozal, distrito de Las Palmas

📍Panamá Este

• Platanares, en el distrito de Chiman

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, en el distrito de La Chorrera