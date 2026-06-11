Panamá busca apoyo de Suecia para salir de lista fiscal de la Unión Europea

La visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos que adelanta Panamá para obtener respaldo de los países miembros de la Unión Europea y lograr su exclusión de una lista que, según las autoridades, afecta la competitividad y la atracción de inversiones.

Panamá/La exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea se convirtió en uno de los principales objetivos de la agenda que desarrolla el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez durante su visita oficial a Suecia.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo reuniones con autoridades del Reino de Suecia para exponer los avances realizados por Panamá en materia de transparencia fiscal y reforzar la imagen del país como un destino seguro para la inversión extranjera.

Martínez-Acha Vásquez fue recibido por el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén, ante quien presentó las reformas impulsadas por el Gobierno panameño para fortalecer los mecanismos de transparencia y mejorar la percepción internacional del país.

La visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos que adelanta Panamá para obtener respaldo de los países miembros de la Unión Europea y lograr su exclusión de una lista que, según las autoridades, afecta la competitividad y la atracción de inversiones.

Posteriormente, el canciller se reunió con los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento sueco, organismo encargado de analizar y orientar la política exterior de esa nación. Allí, Panamá reiteró su interés de consolidarse como un socio estratégico para Suecia y para el resto de Europa en América Latina, destacando aspectos como la seguridad jurídica, la estabilidad económica y las acciones adoptadas en materia de cumplimiento fiscal.

Además de los encuentros políticos, la delegación panameña realizó una ofrenda floral en la tumba del exprimer ministro sueco Olof Palme, en reconocimiento a su respaldo durante la década de 1970 a los tratados que hicieron posible la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas.