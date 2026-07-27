Proponen implementar brazalete electrónico desde la denuncia por violencia contra la mujer
La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para prevenir nuevos ataques y permitir una respuesta más rápida frente al riesgo que enfrentan las víctimas.
El uso del brazalete electrónico dual podría convertirse en una medida de protección inmediata para las mujeres víctimas de violencia, desde el momento en que presentan una denuncia y no únicamente durante la fase de aplicación de medidas cautelares.