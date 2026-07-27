Analizan impacto de la desinformación y las acciones judiciales en la libertad de prensa
El encuentro fue organizado por el Consejo Nacional de Periodismo y se desarrolló en el auditorio de la Universidad Católica Santa María La Antigua, donde los participantes analizaron los riesgos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico, especialmente en el entorno digital.
Representantes del periodismo, especialistas y autoridades participaron este lunes en el conversatorio “Democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas”, una actividad orientada a fortalecer los valores democráticos y promover la defensa de una prensa libre, independiente y responsable.