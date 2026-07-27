Panamá se prepara para más medicamentos con cannabis medicinal

El director de la entidad, Uriel Pérez, explicó que las farmacias que ya manejan sustancias controladas deberán presentar un documento notariado en el que conste la autorización expresa del licenciatario y del fabricante para distribuir estos productos.

Imagen ilustrativa de Cannabis Medicinal

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas prevé un aumento en la actividad de los establecimientos farmacéuticos autorizados para el manejo y comercialización de productos derivados del cannabis medicinal, considerados sustancias sujetas a control sanitario.

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